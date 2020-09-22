Фирменный бутик Timberland открылся в FASHION HOUSE Аутлет Таллинское

Магазин американского производителя верхней одежды и обуви Timberland открылся в FASHION HOUSE Аутлет в Санкт-Петербурге. В бутике представлена женская и мужская одежда, а также обувь и аксессуары с большими скидками.

Широкий ассортимент Timberland теперь доступен на 176 квадратных метрах фирменного бутика в аутлет-центре FASHION HOUSE. Регулярное поступление коллекций женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров Timberland позволит покупателям с легкостью подобрать различные модели. Также ведущая обувная компания в мире предлагает клиентам фирменную линейку по уходу за обувью в своем бутике.

Абсолютно все товары магазина представлены со скидками до 70% — это политика аутлет-центров FASHION HOUSE Group. В магазине также будут регулярно проходить дополнительные распродажи и акции.

Цезарий Пулторáк, операционный директор FASHION HOUSE Group в России прокомментировал: «Очень здорово, что Timberland присоединился к семье FASHION HOUSE Group в Санкт-Петербурге. Не сомневаемся, что такой востребованный бренд высокого качества отлично проявит себя в нашем аутлете. В основе наших ключевых ценностей лежит забота о клиентах и партнерский подход к арендаторам. Поэтому мы уверены, что Timberland, мировой бренд и лидер отрасли, будет чувствовать себя с нами единой командой, разделяя наши ценности и подход. А новый бутик точно будет пользоваться большим спросом у клиентов, посещающих аутлет-центр FASHION HOUSE Таллинское."

Продавцы-консультанты Timberland помогут клиентам подобрать подходящую модель и соответствующий размер изделия, а также дадут необходимые рекомендации по уходу. На все товары, представленные в магазине Timberland, распространяется официальная гарантия качества бренда. Это первый бутик Timberland, который расположен в полностью крытом аутлет-центре FASHION HOUSE Таллинское.