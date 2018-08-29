Физрук – Дмитрий Нагиев и его стиль

Самоироничный актер, любимец женщин - Дмитрий Нагиев неоднократно говорил, что он очень боится застрять во времени. Но, судя по тому, как он выглядит не только на киноэкране, но и в жизни – ему это явно не грозит. На сцене и в кино он транслирует тот же стиль, что и в обычной жизни. Шлифовать собственный образ ему помогали Валентин Юдашкин, Ольга Слуцкер, Александр Васильев. А дальше, по словам актера, он стал пытаться двигаться сам, но никак не в ногу с модой. Скорее, наоборот.

Он обожает приобретать одежду в секонд-хендах, однако не пренебрегает и дизайнерскими вещами ручной работы. Он разный, как на экране, так и в жизни. Но он узнаваем всегда. У него есть свой стиль, правда подобрать к нему определение – довольно сложно. В строгом белом костюме – он похож на Ален Делона, ну а в майке с глубоким вырезом - на брутального физрука из одноименного сериала. Кстати, по нашему мнению, во многом, благодаря Дмитрию, сериал был в свое время признан по версии ТЭФИ лучшим ситкомом. Посмотреть сериал физрук можно на популярном сервисе MEGOGO. В центре сюжета судьба мужчины по прозвищу Фома, роль которого и исполняет Дмитрий Нагиев.

Даже в роли физрука Фомы, бывшего бандита, Дмитрий умудряется выглядеть стильно и максимально брутально. Мантия, стразы, перья, бархатные брюки и пиджаки с восточными орнаментами - не для него. Любимец женщин знает, как покорить сердца миллионов поклонниц. В романе Артура Конан Дойла его главный герой Шерлок Холмс говорит, что для счастья ему нужен кусок хлеба и чистый белый воротничок. Эти слова стали для Дмитрия Нагиева жизненным принципом. Мы никогда не увидим Дмитрия в винтажных костюмах, расшитых бисером, а вот в дизайнерском стильном пальто или в футболке из H&M – всегда, пожалуйста!