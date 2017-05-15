Флагманский бутик TOUS открылся в ТРК "Атриум"

13 мая в ТРК "Атриум" ювелирный бренд TOUS открыл флагманский бутик. Новый бутик расположится на прежнем месте и представил новейшую концепцию бренда. Специальным гостем мероприятия стала Екатерина Климова, лицо и посланница бренда TOUS в России. Атмосферу праздника поддержал известный телеведущий Тимур Соловьев. А музыкальное настроение вечера создала очаровательная Dj Саша Паника.

Основным направлением работы TOUS является производство ювелирных изделий. Благодаря успеху, достигнутому в этой области, в конце XX века компания диверсифицировала свою деятельность, чтобы предложить потребителям широкий ассортимент аксессуаров: сумки, парфюмерию, часы, очки и так далее. Ювелирные изделия задают тон и стиль всем остальным линиям продукции, и под строгим надзором арт-руководства компании их характер передается всем другим категориям товаров.

Кроме того, каждая модель TOUS воплощает нежность, веселое настроение и молодость духа — основные ценности бренда, — выражая суть души компании.

Компания продает свою продукцию на всех 5 континентах приблизительно в 500 салонах-магазинах. Кроме того, в 2014 году открылся новый производственный центр TOUS в городе Сабадель (провинция Барселона), что позволяет увеличить производственные мощности в соответствии с растущими потребностями компании. Новые цеха имеют площадь 3700 м² и оборудованы по последнему слову техники.