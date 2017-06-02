FLATLAY как жанр искусства и современная профессия десятилетия

Последние 2 года для Юлии прошли под эгидой хештега #мирдолжензнатьчтояем, когда она решила, что любит еду и пора в этом признаться. На протяжении этого времени она ведет свой блог о фуд-фотографии. Выступала в качестве приглашенного спикера на форуме "Моя кондитерская" перед аудиторией в 300 человек. Юлия - автор журналов "ПЕЧЬ", "Мир Кондитера", "Creme Brulee Magazine", а также создатель собственного онлайн-издания о фуд-фотографии "FOTUS Magazine", автор курса по фото в мастерской "Тортик Аннушка". Также Юля работает в качестве SMM-фотографа с такими брендами, как: INCITY, Велком, PEPSI, Clarins, FUGA и другие.

Умение снимать качественные FLATLAY-фото - это не только творчество, но и востребованная профессия. На лекции Юлии вы узнаете не только азы и правила съемки фотораскладок, но и как реализовать себя в профессии flatlay'щика

Программа лекции:

Искусство Flatlay и профессия flatlay'щика с заработком выше среднего (от 50 до 200 тысяч). Beaty, fashion и food flatlays - секреты красивых и эффектных раскладок. Приемы построения композиции, сочетание и поиск реквизита, совмещение жанров и стилей, тренды этого жанра. iPhone+Flatlay = Love! Как правильно снимать и обрабатывать? Разбор ошибок, просмотр клиентского портфеля.

Дата и время проведения лекции: 7 июня 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

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Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.