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Артем Кузелев

Флорентийская коллекция Gucci. Cruise, 2018

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  • 31 Мая 201713:02
Сюжеты: Gucci, cruise 2018

Текущая неделя началась с грандиозного показа круизной коллекции, который состоялся в Палатинской галерее Палаццо Питти во Флоренции.

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  • Gucci. Cruise, 2018

Алессандро Микеле представил во Флоренции круизную коллекцию Gucci будущего года. По мнению гостей показа, на этот раз креативный директор итальянского дома моды вдохновлялся рок-н-роллом XX века и эстетикой эпохи Возрождения. Дизайнер действительно создал более ста очень эклектичных образов, щедро декорированных и богато украшенных. Однако их современность резко выделялась на фоне фресок Рубенса, Тинторетто, Тициана, Веласкеса и Караваджо, от чего рождался яркий контраст и настроение коллекции.

Короткие платья из парчи, наряды из гофрированного шифона, укороченные и зауженные брюки, жесткие приталенные жакеты… Микеле продолжает развивать модельный ряд, к которому мы уже привыкли за последние несколько сезонов, однако дизайнер демонстрирует новые возможности этих образов. Привычным розовым и мятным оттенкам и богатой отделке Алессандро добавляет принты на тему флоры и фауны. Особенно запоминаются огромные розы, покрывающие плиссировки и складки платьев, кафтанов и свободных рубах. Как всегда, коллекцию от Микеле можно изучать бесконечно количество времени, открывая в ней все новые и новые грани.

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