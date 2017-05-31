Флорентийская коллекция Gucci. Cruise, 2018

Текущая неделя началась с грандиозного показа круизной коллекции, который состоялся в Палатинской галерее Палаццо Питти во Флоренции.

1 / 115 Gucci. Cruise, 2018





































































































































































































































Алессандро Микеле представил во Флоренции круизную коллекцию Gucci будущего года. По мнению гостей показа, на этот раз креативный директор итальянского дома моды вдохновлялся рок-н-роллом XX века и эстетикой эпохи Возрождения. Дизайнер действительно создал более ста очень эклектичных образов, щедро декорированных и богато украшенных. Однако их современность резко выделялась на фоне фресок Рубенса, Тинторетто, Тициана, Веласкеса и Караваджо, от чего рождался яркий контраст и настроение коллекции.

Короткие платья из парчи, наряды из гофрированного шифона, укороченные и зауженные брюки, жесткие приталенные жакеты… Микеле продолжает развивать модельный ряд, к которому мы уже привыкли за последние несколько сезонов, однако дизайнер демонстрирует новые возможности этих образов. Привычным розовым и мятным оттенкам и богатой отделке Алессандро добавляет принты на тему флоры и фауны. Особенно запоминаются огромные розы, покрывающие плиссировки и складки платьев, кафтанов и свободных рубах. Как всегда, коллекцию от Микеле можно изучать бесконечно количество времени, открывая в ней все новые и новые грани.