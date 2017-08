FollowTheFabrika этап II.II

18 августа 2017 года при поддержке «Минпромторг России» уже нашумевший по всей России fashion-проект от Марии Резниковой «FollowTheFabrika» выйдет на новый уровень и покажет вторые коллекции от финалистов первого тура! Событие пройдет на территории нестандартной площадки в центре столицы – пространстве «Squat 3/4». Мероприятие пройдет в партнерстве с арт-платформой «ABRA» (ABRA KADABRA) для продвижения молодых, но гениальных художников/скульпторов/музыкантов и т.д. В этот раз день плавно перейдет в ночное действо, где на всей территории пространства будет звучать разнообразная музыка от диджеев столицы и регионов России. Интригой вечера станут выступления диджеев столицы и регионов России, список которых пока хранится в секрете. В рамках «FollowTheFabrika, II.II» будут презентованы показы дизайнеров в виде живых картин. Среди участников: дизайнер Ольга Цетнива (бренд «SETKA») и другие.

Участниками второго этапа стали: Сонита Филимонова (бренд «Bizarrree»), Никита Окишев (бренд «Nikita Okishev»), Екатерина Волкова (бренд «Ekaterina Volkova», Беларусь) и дизайнер из Самары Маша Горячева (бренд «Дом Моды Маши Горячевой»). Презентация пройдет в необычном формате кругового показа! Также, в отдельных комнатах площадки будет располагаться маркет молодых российских дизайнеров от «HighHatMarket», который будет работать с самого обеда.

«FollowTheFabrika» (www.facebook.com/thefabrikamoscow) - это шанс для молодых дизайнеров заявить о себе, получить опыт и контракты для дальнейшей работы, а главное - возможность побороться за финальный приз (участие в MFW в 2018 году и стажировку во Франции). Попадая на «FollowTheFabrika», дизайнер становится резидентом открытого клуба и может представить свой бренд на конкурсном показе.

В первых турах первого этапа в коллегию жюри вошли: Эльнара Дадашева (MFW, Vice President), Изета Гаджиева, Илья Шиян, Оксана Федорова, Александр Белов и другие! В гостях у проекта уже побывали: Лариса Вербицкая, Митя Фомин, Надя Ручка, Сати Казанова, Екатерина Варнава, Прохор Шаляпин, Шура, Настя Гребенкина, Лоя, Анна Невская и многие другие.

«FollowTheFabrika» – единственный проект в России, который в действительности масштабирует бизнес дизайнеров одежды!

Грантодателями проекта являются следующие компании: дизайн-студия Tasha Martens (Китай), Royal Dress forms, Workplace.global, WorkBook, дизайнерский дом «Le Style», Concept Market, Luxury Media Group & MMG, многопрофильная аудиторская компания «Аудит Картель», патентное бюро «Оксилон» и креативное тренд бюро «Carlin» (Франция). Медиа-ресурсы грантодатели: TEORA Magazine, FashionEducation.ru, Designersfromrussia, Couture.on.street, радио «МедиаМетрикс», Daily Culture, MODA 24/7, LOOK-BOOK.ru.

Журналы грантодатели: PRIME ONE, Moda Topical, O Magazine, Москва - Тель-Авив, ИД «РАБОТНИЦА», журнал «Women's Time», TEORA Magazine, BEAUTY.MAFIA MAGAZINE, «Академия моды».

Шоу-румы и модные пространства грантодатели: Tykva STORE (Санкт-Петербург), концептуальное пространство Maker Design Loft (Санкт-Петербург), концептуальный магазин одежды «Nebeloe», шоу-рум «Родина» (Нижний Новгород), Beauty Brands, Eclectic fashion lab, Beauty in look, DOT • UP Ethno Boutique, TRENDLOOK10, шоу-рум NAGLO.

Участие в «FollowTheFabrika» - это всегда выигрышно!

Официальные стилисты: DESSANGE

Официальные визажисты: команда Николая Мостового

Официальный DJ: DJ AlexMINI

Официальный фотограф: Вероника Швец

Партнеры: «Неделя моды в Москве. Сделано в России», Faberlic, Odessa Fashion Week, Roma Fashion Week, Kazakhstan Fashion Week, Kuzbass Fashion Week, Belarus Fashion Week, Volga Fashion Week, Yerevan Fashion Week Golden lace, AFD «International Fashion Day», МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ БИЗНЕСА МОДЫ «FASHION-MANAGEMENT-2017», LAMODA, Rus-Design.com, Business Family, Лаборатория 360-PRO, ледниковая вода «АЗАУ», лимонад «Эльбрус», сеть кинотеатров «MORI CINEMA», украшения «BeretkAh», украшения «LUNA», концертное агентство «Musical Brunch», «Eclectic Fashion Lab» - единственный сервис по организации «backstage» в России, РСМ, креативное тренд бюро «Carlin» (Франция), мед-суфле «Peroni Honey», сеть массажных салонов «Wai Thai».

Инфо-партнеры: Music Box, ExpoTV, Celebrity TV, Modnoe TV, PROfashion, «ESQUE magazine», «nStyle», «TopLUXE», «Queen City», журнал «Прямая речь», журнал «Pride», Daily Culture, «MODA 24/7», Dni.ru, LOOK-BOOK.ru, «Академия моды».

Дата проведения FollowTheFabrika II.II: 18 августа 2017 года

Адрес: Театральный проезд ¾. Пространство «Squat 3/4».

Сбор гостей: 14.00 – маркет и выставка; 18.00 – начало «FollowTheFabrika».

Контакты: Мария Резникова, mary.reznikova@restaragency.com