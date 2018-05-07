FollowTheFabrika в Библионочь

В историческом интерьере известного архитектора И.В. Жолтовского и ватмосфере старейшей библиотеки города гости вечера увидели коллекции таких молодых дизайнеров, как: Полина Ляпина и ее бренд «POLLY MOLLY», который специализируется напошиве демисезонной верхней одежды (пальто, плащи, куртки). Комфорт и креативность является главной задачей бренда. Полина стирает границы между функциональной практичностью и высокой модой: вещи, как произведение искусства и объект для экспериментов в повседневной жизни.

ÅлёнаMålëna - молодой российский бренд. Концепция бренда заключается в кастомайзинге повседневной одежды по средству деконструктивизма - резать,рвать, отрывать, раскрашивать и видоизменять до неузнаваемости. Алёна идёт постопам Кэрола Кристиана Поэлля и Вивьен Вествуд, размахивая рваным флагомнонкомформизма, сделанного из старых джинсов. Ставшая уже классикой потёртаяджинса, клëпки, дикие краски, шнурки, булавки, значки - все изготавливается вручную и приобретается в единственном экземпляре. Ни одна вещь - неповторяется. Алёна - в первую очередь художник, который выбрал для выражения своих эмоций джинсу вместо холста.

Виктория Плужник с одноименным брендом Victoriya Pluzhnik, которая создаёт разнообразные коллекции от «couture» до «sport style». Бренд аксессуаров ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE, где полудрагоценные камни в сочетании с тонкой кожей разных оттенков создают роскошное ощущениенеповторимости и придают образу легкий шик. Успешная женщина может позволить себе смело сочетать яркие аксессуары от ANNA SKOROHODOVA ACCESSORISE со стильной деловой одеждой и роскошными вечерними нарядами. Образы дизайнера подготовлены с участием официального визажиста бренда Алёной Плотниковой. Шамина Дарья с одноименным брендом SHAMINA DARIA, концепцией которого является создание повседневной одежды, объединяющая в себе два стиля «casual» и«этно».

Анастасия Надыктова, бренд ANASTASIA NADYKTOVA. Это изобретатель женской одежды, специалист, создающий эскизы моделей, которые отвечают последним тенденциям моды. Основная деятельность связана с разработкой художественно-конструкторских проектов швейных изделий различного назначения. А также, дизайнер Анна Халиулина. Бренд ANYAKHALIULINA создан для людей, которые творчески смотрят на жизнь, индивидуалистов по натуре. Дизайнеру нравится экспериментировать с формами и фактурами.