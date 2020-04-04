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Артем Кузелев

Фонд Александра Маккуина запустил бесплатный образовательный курс

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  • 04 Апреля 202011:18
Сюжеты: Alexander McQueen

Созданный британским дизайнером, фонд Sarabande Foundation объявил о запуске онлайн-курса о моде и искусстве.

Курс представляет собой серию лекций Sarabande Sessions, которые доступны бесплатно в режиме онлайн. Программа будет работать до 9 апреля 2020 года и представит выступления и мастер-классы приглашенных экспертов, в числе которых куратор Института моды Met Эндрю Болтон, обладательница премии «Оскар» в номинации «Художник по костюмам» Коллин Этвуд, основатель британского бренда A-cold-wall* Сэмюэл Росс, фотограф Тим Уолкер и дизайнер Молли Годдард.

 
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