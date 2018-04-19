Фонд Дэвида Линча наградит Стеллу Маккартни

Британский дизайнер будет отмечена Фондом Дэвида Линча за вклад в развитие модной индустрии и помощь женщинам.

Дизайнер Стелла Маккартни получит премию Фонда Дэвида Линча. Организация решила отметить ее вклад в развитие модной индустрии и поддержку женщин в сложных жизненных ситуациях. Церемония награждения состоится 8 мая во время второго благотворительного обеда Women of Vision.