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Артем Кузелев

Фонд Дэвида Линча наградит Стеллу Маккартни

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  • 19 Апреля 201810:53
Сюжеты: Stella McCartney

Британский дизайнер будет отмечена Фондом Дэвида Линча за вклад в развитие модной индустрии и помощь женщинам.

Дизайнер Стелла Маккартни получит премию Фонда Дэвида Линча. Организация решила отметить ее вклад в развитие модной индустрии и поддержку женщин в сложных жизненных ситуациях. Церемония награждения состоится 8 мая во время второго благотворительного обеда Women of Vision.

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