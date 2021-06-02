Фонд Оксаны Федоровой запустил флешмоб «Создадим Вселенную добра» в честь Дня защиты детей!

1 июня весь мир празднует Международный день защиты детей, это праздник, который объединяет всех, для кого дети и забота о них являются одной из главных ценностей в жизни! Благотворительный фонд Оксаны Федоровой более 12 лет реализует программы, направленные на развитие и поддержку детского творчества, спорта и здоровья. В рамках программы адресной помощи фонд оказывает помощь детям ДЦП, так как ежегодно число детей с таким диагнозом растет и помощь требуется постоянно на регулярной основе.

В честь Международного дня защиты детей команда фонда запустила флешмоб «Создадим Вселенную добра», главная цель которого – сбор средств на оплату курсов реабилитации для подопечных детей. Благодаря современным методам реабилитации у детей с ДЦП есть все шансы преодолеть ограничения, которые накладывает болезнь, и активно осваивать окружающий мир – учиться, заниматься спортом, общаться со сверстниками, выбирать профессию для самореализации во взрослой жизни.

В рамках флешмоба все желающие могут сделать пожертвование по QR-коду, размещенному на открытке, а также поделиться открыткой в социальных сетях и привлечь к акции внимание друзей и коллег.

Флешмоб фонда поддержало издательство DEVAR на сайте которого логотипом фонда отмечены все сказки. И с 25 мая по 1 июня 10% от продажи сказок DEVAR будут направлены в помощь подопечным детям фонда.

Студия «Союзмультфильм» в День защиты детей запускает онлайн-открытку в поддержку фонда с самым необычным персонажем - Зеброй в клеточку, которая 1 июня отмечает своей первый День рождения! На открытке размещен QR-код по которому все желающие смогут сделать двойное доброе дело - поздравить Зебру в клеточку и помочь подопечным детям фонда.

На семейных курортах черноморского побережья Alean Family Resort Collection 1 июня состоятся первые благотворительные аукционы в рамках благотворительного проекта «Творить добро может каждый», на которых главными лотами станут поделки, изготовленные маленькими гостями курортов своими руками в детских мастерских!

Истории подопечных детей фонда, которым требуется помощь, размещены на официальном сайте фонда: https://fedorovafond.ru/programs/adresnaya-pomoshch/