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Артем Кузелев

Фонд Prada курирует арт-проект в Шанхае

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  • 22 Октября 201817:22
Сюжеты: Prada

В конце года при поддержке итальянского дома моды в Шанхае пройдет выставка работ китайского художника Лиу Йе.

Фонд Prada объявил, что при его поддержке в Шанхае откроется персональная выставка китайского художника Лиу Йе. Проект получил название Storytelling и включит 30 работ художника, созданных в период с 1992 года до наших дней. Разместится экспозиция в шанхайском особняке Prada Rong Zhai,а  ее непосредственным куратором станет Удо Киттелманн, директор Национальной галереи Берлина. Посетить выставку можно с 10 ноября до 20 января.

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