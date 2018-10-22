Фонд Prada курирует арт-проект в Шанхае

В конце года при поддержке итальянского дома моды в Шанхае пройдет выставка работ китайского художника Лиу Йе.

Фонд Prada объявил, что при его поддержке в Шанхае откроется персональная выставка китайского художника Лиу Йе. Проект получил название Storytelling и включит 30 работ художника, созданных в период с 1992 года до наших дней. Разместится экспозиция в шанхайском особняке Prada Rong Zhai,а ее непосредственным куратором станет Удо Киттелманн, директор Национальной галереи Берлина. Посетить выставку можно с 10 ноября до 20 января.