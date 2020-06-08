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Артем Кузелев

Фонд Prada в Милане открывает двери для посетителей

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  • 08 Июня 202010:17
Сюжеты: Prada

В пятницу, 5 июня 2020 года, итальянский дом моды открывает три временные выставки в миланском пространстве Fondazione Prada.

Комплекс Fondazione Prada, расположенный в Милане, вновь открывает свои двери для посетителей. С 5 июня 2020 года три дня в неделю – с пятницы по воскресенье – здесь будут работать три временные выставки. Проект «K» посвящен неоконченным произведениям Франца Кафки, The Porcelain Room – влиянию эстетики китайского фарфора на мировую культуру, Storytelling – творчеству художника Лю Е. Чтобы попасть в арт-пространство, надо приобрести билет и зарегистрироваться на сайте Fondazione Prada.

 
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