Фонд «Звезды детям» рассказал «Сказку о созвездиях»

На днях культурно-образовательный проект «Звёзды детям events» провёл семейный праздник «Сказка о созвездиях» в премиальном ресторане «Крыша» в Grand Hotel Europe (Санкт-Петербург). Интересно, познавательно и весело – именно так можно охарактеризовать детский праздник, прошедший в воскресенье, 23 апреля. Ребята и взрослые с первых минут погрузились в мир звёздного неба, окутанный атмосферой невесомости и волшебства. На площадке были организованы передвижной планетарий, мастер-классы, две фотозоны, уникальные игровые станции «Ожившие раскраски» и, конечно, вкусные угощения и сахарная вата.

Помимо развлекательной программы, гости стали зрителями двух фэшн-показов: сначала – от сети салонов для детей и будущих мам «Кенгуру», а затем – от модного дома Татьяны Котляревской с участием звёзд. Юлия Барановская, Татьяна Буланова, Инна Жиркова вместе со своими детьми прошли по подиуму в свитшотах с созвездиями. Эти изделия были созданы вручную и расписаны тандемом дизайнера и художника модного дома. Каждая их деталь – отражение качества и стиля, и каждый свитшот абсолютно уникален. Закончился показ фееричным выходом семьи Александра и Миланы Кержаковых – основателей фонда «Звезды детям».

После показа дети остались смотреть спектакль о звёздах, а родители направились выбирать свитшоты, которые к концу вечера были полностью раскуплены. Под занавес гости увидели великолепное бумажное шоу. Вырученные средства направлены в благотворительный фонд Александра Кержакова "Звёзды детям".

День удался на славу: дети были счастливы и накормлены, родители довольны, и все на прощание просили не забыть их пригласить в следующий раз. А организаторы вдохновились отзывами гостей и уже начали планировать следующий праздник!

Организатор мероприятия, благотворительный фонд «Звезды детям», был учрежден известным российским футболистом Александром Кержаковым, общественным деятелем Миланой Кержаковой и предпринимателем Иваном Никифоровым в мае 2015 года. На попечении фонда более 200 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или страдающих от тяжелых заболеваний.

Всего две недели назад, 10 апреля, Александр и Милана стали родителями мальчика Артемия, что не помешало им подготовить и провести «Сказку о созвездиях».