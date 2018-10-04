Food-съемка на iPhone: секреты и правила

Зачастую, посещая рестораны или занимаясь кулинарией дома, возникает желание запечатлеть красивое с точки зрения эстетики блюдо. Фотографии еды могут стать настоящим искусством, ведь этот процесс сочетает в себе многие факторы: правильно подобранный свет, определенная цветовая гамма, стильная посуда, уникальный интерьер и многое другое. Более того навык food-съемки является одним из самых быстрых способов монетизировать хобби.

На этот раз спикером на лекции станет Ксения Низова – профессиональный фотограф и блогер в Instagram (@ksushplush). В своем аккаунте, который насчитывает более 25.000 подписчиков, Ксения делится рецептами вкусных блюд, сопровождая их красивыми фотографиями. Кулинария, в частности выпечка, была и остается одним из хобби девушки, которое в последствие переросло в серьезное увлечение – искусство создания food-фотографии. «В один момент возникло огромное желание запечатлеть свои кулинарные шедевры на пленке»,- вспоминает Ксения. Позже девушке начали поступать коммерческие предложения от известных баров и ресторанов, таких как: Meat Puppets Bar & Meatarea, «Дорогая, я перезвоню», Moregrill и другие. Сегодня ее фото можно найти в меню популярных заведений, а также на известных афишных порталах Москвы.

Важно отметить, что на достигнутых целях Ксения не останавливается и сейчас работает над новым проектом: создает собственную кулинарную книгу, в которую войдут авторские рецепты и фотоснимки.

Программа лекции: