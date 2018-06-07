Football Live Lounge начнет работу в ТРЦ «АФИМОЛЛ-Сити»

Под огромным стеклянным куполом шестого этажа появится уникальная площадка онлайн трансляций всех турнирных матчей мундиаля. В специально оборудованной зоне – Football Live Lounge – разместится широкоформатный экран 6х3 метра, уютная посадочная зона и креативное пространство в тематике Чемпионата. Во время трансляций гостям предложат бесплатные прохладительные напитки и welcome-gifts от партнеров ТРЦ «АФИМОЛЛ-Сити».

Пока взрослые увлечены игрой любимой команды, дети могут развлекаться в семейной зоне Football Live Lounge: играть в настольный футбол вместе с аниматорами или устроят матч на футбольном мини-поле, где в роли футболистов выступят радиоуправляемые машины. Невероятную атмосферу футбола дополнят оригинальная фотозона и инстакуб с возможностью моментальной печати фото из инстаграмма.

На весь срок проведения Чемпионата знаменитый танцующий фонтан ТРЦ «АФИМОЛЛ-Сити» украсит пятиметровая инсталляция зеркального футбольного мяча. Организаторы уверены, что селфи с центрального атриума станут самыми популярными в социальных сетях.

На первом этаже «Афимолла» откроется тематическая ярмарка с сувенирами, одеждой и аксессуарами, ювелирными изделиями - все с символикой Чемпионата мира 2018. Конечно, самым популярным товаром на ярмарке станет спортивная атрибутика в оригинальном дизайне, приуроченном к Чемпионату мира 2018!

Официальная дата открытия Football Live Lounge – 14 июня 2018, свободный вход в зону обеспечит чек с покупкой в «Афимолле» на сумму от 500 рублей.