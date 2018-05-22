FOOTBALL MAGIC NIGHT: Мода на спорт, мода на магию, мода на правильную жизнь

27 мая на флагманской площадке столицы – в клубе RED – пройдет грандиозная мистическая вечеринка в знак солидарности с главным футбольным событием России!

В этот вечер поддержать игроков нашей сборной и зарядить на победу придут звезды шоу-бизнеса, спорта и кино. Мистическая атмосфера, насыщенная программа, море позитива и энергии! FOOTBALL MAGIC NIGHT - это пространство для правильных встреч, творчества и вдохновения!

Генеральным партнером праздника является многолетний лидер в самой сладкой отрасли страны – фабрика «Crockett». Для FOOTBALL MAGIC NIGHT кондитерская фабрика «Crockett» приготовила множество приятных сюрпризов. В центральном холле клуба RED развернется модное фото-пространство: гости мероприятия будут делать фееричные селфи и профессиональные фото внутри огромного прозрачного купола в виде мяча на футбольном поле. Бразильские спортсмены устроят яркое шоу с элементами футбола и капоэйры. Любители вкусной и полезной еды попробуют изумительное печенье и познакомятся с символом фабрики – милой феей «Хочулия», которая в этот вечер из феи сладостей превратится в фею футбола.

Основная программа:

• Показ детской спортивной одежды от партнера мероприятия «World Kids Fashion»

• Extravaganza show

• Презентация клипа «Welcome to Russia 2018»

• Футбольный фристайл «Brachos Show»

• Шоу иллюзионистов братьев Сафроновых

• Аукцион от Фонда «Футболка дарит Жизнь»

• DJ-set

• Прогноз от победителей «Битвы Экстрасенсов»

• Шоу барабанщиков «Vasiliev Groove»

• Фотосет на красной дорожке

• Фотосет с живыми волками

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Среди приглашенных звезд: футболист Дмитрий Сенников, баскетболист Виктор Кейру, юный футболист Гавришев Артем, спортсменка Алла Шишкина, резидент Comedy Club Сергей Кутергин, актриса Елена Борщева, актер Андрей Бурковский, резидент Comedy Woman Олег Верещагин, актриса Поля Полякова, актриса Яна Крайнова.

В концертной программе в рамках FOOTBALL MAGIC NIGHT примут участие:

Кирилл Андреев /группа «Иванушки International/

Марина Черкунова /группа «Total»/

Михаил Гребенщиков /певец, актер, продюсер/

Пьер Нарцисс /певец/

Мария Цесарь /группа «Ассорти»/

Виктория Пьер-Мари /джазовая певица/

Группа «Стрелки»

Инна Стилл /певица/

Андрей Лефлер /певец/

Тома Полак /певица/

Маргарита Позоян /певица/

Miela /певица/

MATAFONOVA /певица/

Анастасия Неонова /певица/

Маша Panova /певица/

Таня Герман /певица/

DJ-Singer Pasha Lumin

DJ-CHELL

NJohn /рэп-исполнитель/

Михаил Гришунов /певец/

Звезды эзотерического мира и популярных мистических теле-шоу будут заряжать клубное пространство на удачу, победу и успех. Каждый гость FOOTBALL MAGIC NIGHT сможет лично познакомиться, а может быть, даже сделать памятное селфи с главными волшебниками страны, среди которых ожидаются: Мехди Эбрагими Вафа, Зираддин Рзаев, Владимир Муранов, Иса Багров, Татьяна Ларина, Жамиля Савельева, Николь Кузнецова, Анатолий Леденев, Намтар Энзигаль, Клара Кузденбаева.

Идейные вдохновители проекта – создатели мистического бренда «Two Forces» - Антон Арбатский и Евгений Лиманский, а также резидент ТНТ, актер и шоумен Николай Цонку.

FOOTBALL MAGIC NIGHT поддерживают сеть кинотеатров «Mori Cinema», натуральный швейцарский кофе «Lattesso», Флотилия «Radisson Royal Moscow», интернет-магазин «Водовоз.ru».

FOOTBALL MAGIC NIGHT – для тех, кто хочет нашей ПОБЕДЫ!

Подробная информация и билеты на официальном сайте мероприятия:

http://footballmagicmsk.ru

http://crockett.tilda.ws/