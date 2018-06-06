Летний сезон в столице стартовал со знакового события в области спорта, музыки, моды, искусства и политики. В арт-пространстве клуба ICON при поддержке Кондитерского дома «Crocket» состоялся гала-концерт с участием звезд шоу-бизнеса.

Программа блистала известными именами: иллюзионисты братья Сафроновы, детское модельное агентство World Kids Fashion, Пьер Нарцисс, NJohn, Matafonova, «Extravaganza Show», солистка группы «Ассорти» – Мария Цесарь, Evгеника, Анастасия Неонова, Miela, Тома Полак, группа «Газировка», шоу барабанщиков «Vasiliev Groove», «Football Freestyle- Brachos Show», Виктория Пьер-Мари, группа «Стрелки», Дмитрий Торин, чемпионка по боди-арт Маша Панова, Инна Стилл, Олег Сидоров, Анастасия Белявская и многие другие звезды шоу-бизнеса. Ведущие вечера Павел Дикан, Анастасия Барашкова и Мария Кравец создали у зрителей бомбически-позитивный спортивный настрой.

Важнейшую роль в уникальном характере Football Magic Night сыграл генеральный партнер проекта - кондитерская фабрика «Crocket». В знак поддержки спортивных инициатив, которые активно развиваются в нашей стране, компания «Crocket» организовала для гостей Football Magic Night яркое интерактивное шоу от бразильских спортсменов с элементами футбола и захватывающей дух капоэйры. На вкус взыскательной публики были предоставлены правильные сладости – фирменные печенья фабрики, которые идеально подходят всем, кто привык заботиться о своем здоровье и высоком качестве жизни.

Ярким финалом вечера стал салют и масштабный флешмоб в поддержку российских футболистов, который провели организаторы праздника: проект Two Forces – Антон Арбатский и Евгений Лиманский, а также продюсер и актер Николай Цонку. На благотворительном аукционе от фонда «Футболка Дарит Жизнь» были представлены лоты от мировых спортивных знаменитостей: К. Роналдо, Л. Месси, З. Зидана. Вырученные средства традиционно направляются Фондом детям-сиротам для исполнения их заветных спортивных желаний.

Любители редких артефактов по достоинству оценили уникальную выставку обережных картин от мистического автора Л.Манюшина, организованную идейным вдохновителем Football Magic Night - Евгением Лиманским.

Звездные гости со сверхъестественными способностями делали разнообразные прогнозы относительно финала Чемпионата, но в одном вопросе их мнение было абсолютно едино - каким бы не был результат, мы чувствуем огромную гордость от того, что Чемпионат проходит в нашей Стране.

Красную дорожку почтили своим присутствием: Роман Полянский, Зираддин Рзаев, Олег Верещагин, Диана Никитина, Марина Черкунова, Иса Багиров, Татьяна Ларина, Даниил Федоров, Наталия Лесниковская, Мария Романова, Алла Шишкина, Наталья Михайльченкова, Екатерина Дробыш, Алексей Марков, Мехди Эбрагими Вафа, Анастасия Кохан, Анатолий Леденев, Владимир Муранов, Мирослава Буш, Татьяна Жмакина, Виктория Мирошниченко, Александра Устименко, Лариса и Александра Шевцовы, Анна Куприянова и многие другие.

Поддержали концерт в качестве партнеров: ресторан «Центрального дома журналиста», натуральный швейцарский кофе «Latesso», праздничное агентство «Aura Montem», Флотилия «Radisson Royal Москва», служба доставки воды «Vodovoz.ru», школа грима «Estel Shine», косметическая компания «Тимекс», фотостудия «MixFoto», сеть кинотеатров «Mori Cinema», салон красоты «Daviani», «Patriki Club», питомник хаски «Крылатки», бразильская школа капоэйры «Topazio», компания «Snow Globe Moscow».