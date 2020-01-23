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Артем Кузелев

Forbes назвал Бернара Арно богатейшим в мире человеком

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  • 23 Января 202022:10
Сюжеты: LVMH

Эксперты журнала обновили список самых богатых людей мира и переместили на первое место главу холдинга LVMH.

Президент люксового конгломерата LVMH Бернар Арно занял лидирующую позицию в списке самых богатых людей мира, который аналитики Forbes постоянно обновляют. На данный момент личное состояние бизнесмена оценивается 116,5 млрд долларов. С таким результатом Арно удалось потеснить с первой строчки основателя гиганта Amazon Джеффа Безоса с состоянием 115,6 млрд долларов. На третьем месте без изменений, ее занимает основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием 110,6 млрд долларов.

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