Forbes назвал Бернара Арно богатейшим в мире человеком

Эксперты журнала обновили список самых богатых людей мира и переместили на первое место главу холдинга LVMH.

Президент люксового конгломерата LVMH Бернар Арно занял лидирующую позицию в списке самых богатых людей мира, который аналитики Forbes постоянно обновляют. На данный момент личное состояние бизнесмена оценивается 116,5 млрд долларов. С таким результатом Арно удалось потеснить с первой строчки основателя гиганта Amazon Джеффа Безоса с состоянием 115,6 млрд долларов. На третьем месте без изменений, ее занимает основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием 110,6 млрд долларов.