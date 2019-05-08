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Виктория Стрельчик

Forbes отпраздновал 15 лет

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  • 08 Мая 201917:16
Сюжеты: Forbes

В конце апреля в Конгресс-парке Radisson Royal  Moscow миллиардеры, ведущие бизнесмены и звезды шоу-бизнеса поздравили Forbes с юбилеем.

Руководители издания разных лет и непосредственные герои знаменитых рейтингов  Forbes вспомнили, как менялся за эти годы и сам журнал, и его участники.

  

Поздравить издание на сцену поднялись члены списка богатейших бизнесменов России Олег Бойко F 82 и Михаил Гуцериев F 28, Леонид Богуславский F 95 и Глеб Фетисов F 86, Роман Троценко F 59 и Марк Курцер F 182. Специальным гостем стал CEO Forbes USA Майкл Федерле.

Атмосферу праздничного гала-ужина помогали создавать «Квартет И», побывавший героем обложки журнала в 2011 году, и группа Uma2rman.

Партнерами мероприятия выступили «Киевская площадь», Альфа Private — подразделение Альфа-банка по работе с крупным частным капиталом, федеральная сеть магазинов детских игрушек TOY.RU, ультрапремиальный бренд  LG SIGNATURE и Shakirova  Studio. На протяжении вечера гости юбилея дегустировали коктейли на основе Beluga.

    

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