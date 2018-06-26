Формула совершенства макияжа

Основа любого макияжа – безупречная кожа. Многочисленными исследованиями доказано, что обратные эмульсии «вода-в-масле» – идеальный вариант для сухой и зрелой кожи.

Гидрофильное масло для снятия макияжа DEEP CLEANSING от Teana быстро и без усилий растворяет даже очень плотный и стойкий макияж, превращаясь в молочко при контакте с водой. Так происходит потому, что эмульгаторы, входящие в состав гидрофильного масла, обеспечивают трансформацию из одной текстуры в другую. Благодаря наличию в составе смеси натуральных масел и витамина А Biocorno Vitamin Oil, гидрофильное масло способствует интенсивному омоложению кожи, смягчая и успокаивая ее.

Следующий этап – правильная подготовка кожи. База под макияж – must-have продукт многих знаменитых визажистов. Неудивительно, ведь использование праймера значительно продлевает стойкость макияжа. И это еще не все: используя качественную базу под макияж, можно сделать кожу более гладкой, предотвратить забивание макияжа в складки и скрыть внешние недостатки. Выравнивающая база под макияж SUPER FACE поможет достигнуть безупречного результата, уменьшив выраженность пигментных пятен и дисхромии кожи. Активный ингредиент на основе экстракта пиона Akoactive® Dragon придаст коже сияние, сделав ее тон более ровным.

Сейчас, в теплое время года, не стоит забывать о таком явлении, как фотостарение – преждевременное старение кожи из-за солнца. По некоторым данным, фотостарение является причиной раннего старения кожи в 80-85% случаев. Обеспечить коже непрерывную защиту в течение всего дня поможет дневной омолаживающий крем для лица GOOD DAY с SPF35. Сбалансированный комплекс активных ингредиентов содержит такие компоненты, как знаменитое своими антивозрастными свойствами масло виноградных косточек, масло ши, богатое ценными аминокислотами, инновационный гексапептид с доказанной эффективностью в области омоложения клеток Juveleven, и многие другие.

Важность использования ночного крема для зрелой и сухой кожи сложно отрицать. Ночной омолаживающий крем GOOD NIGHT от Teana эффективно замедляет процессы старения кожи, уменьшая глубину морщин и помогая коже восстанавливаться во время сна. Роскошные масла ши, вечерней примулы и виноградных косточек в сочетании с комплексом антивозрастных пептидов способствуют замедлению процессов увядания кожи, глубоко питая и увлажняя ее.

Зона вокруг глаз – нежная область, требующая особого ухода. Крем-лифтинг для век от морщин, темных кругов и мешков под глазами EXTREME BEAUTY скорректирует все характерные признаки старения этой зоны, устранив темные круги, отеки, заломы и морщины. Один из активных ингредиентов Eyedeline воздействует на основные признаки усталости и старения кожи вокруг глаз, улучшая микроциркуляцию и усиливая межклеточный матрикс.