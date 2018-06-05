Форсайт флот и мода: миссия выполнена

Итак, Форсайт флот начал свою работу.

На треке «Санкт-Петербург – центр индустрии моды» были сформированы основные направления развития событий от 2018 до 2035 года с промежуточными точками в 2025 и 2030 годах. Это такие направления как:

- диджитализация;

- интернет и ритейл;

- кастомизация дизайна;

- локальные бренды;

- изменение производственного процесса;

- изменение маркетинговых технологий;

- fashion-экономика;

- контрольно-надзорная деятельность.

Участники предложили больше всего решений для направлений «интернет и ритейл» и «кастомизация дизайна» и эти решения простирались до 2030 года.

Голосование «Образ Санкт-Петербурга» выкристаллизовало образ города как гармоничного, разивающегося и технологичного, где есть свобода и смелость.

Также продолжила разговор с участниками по поводу их проектов и инициатив:

- Снежана Падерина, выпускница Parsons School of Design в Нью-Йорке, рассказала, что вернулась оттуда в Санкт-Петербург, потому что желала продвигать свой бренд в России а также на это были экономические причины - в России дешевле заниматься модой, чем в Нью-Йорке и тут есть талантливые инженеры, с которыми можно коллаборироваться. В США более сложные проекты, потому что есть финансирование и нужная инфраструктура. Занимается носимыми технологиями и FashionTech: в 2014 году сделала 3D-модели в виде вставок на одежду, это оказался первый такой опыт в России, но написали об этом почему-то в иностранной прессе; потом с этой работой уехала учиться в Нью-Йорк, перезентовала на показах, в том числе в Гарварде (в 2017 году там прошел первый показ FashionTech), куда ее пригласили. С партнером Никитой Риблянским сделала медицинские корсеты, управляемые инскусственным интеллектом, презентовали в Барселоне на Reshape wearable technology competition и заняли 1 место. Представители крупных брендов звали на год в акселератор в Европу, но пока команда не решается на это.

- Эльгиз Идрисович Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, отметил, что Санкт-Петербургу для того, чтобы стать мировой столицей не хватает комплекса мероприятий, рассчитанных на 15-20 лет вперед, ведь и Милан, и Париж на протяжении десятилетий вкладывали в развитие своих городов как брендов. Будучи на конференциях в Италии, Франции в разное время отмечал, что участники очень органично воспринимали идею триады Милан-Париж-Санкт-Петербурга как центров мировой моды. По инициативе Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга в 2017 году была разработна программа приоритетного проекта «Санкт-Петербург – центр индустрии моды и легкой промышленности», рассчитанная до 2020 года. Куратор проекта – вице-губернатор Санкт-Петербруга С.Н. Мовчан. Результатом проекта станут:

- разработка бренда Санкт-Петербурга;

- создание единого коммуникационно-информационного портала;

- создание кластера индустрии моды и легкой промышленности;

3 июня на острове Кижи состоялось пленарное заседание с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана. Лидеры направлений презентовали свои проекты, по итогам которых прошло голосование и трек моды набрал больше всего голосов (120 голосов). Константин Лукин, лидер трека моды говорил о моде как феномене, который имеет свой код и Санкт-Петербург должен его выразить, визуализировать и объединить под ним сотни дизайнеров в будущем.

После участники продолжили работу над проектами, затем презентовали проекты участникам других треков, делились информацией. По итогам финальных питчей были определены победители.

Первое место занял проект In Fashion от трека моды. Проект Анастасии Прохоровой и Сергея Салкуцана In Fashion представляет собой новую модель взаимодействия участников швейной отрасли. Проект представлен как платформенное решение, которое дает доступ дизайнерам как к инфраструктурным, технологическим решениям, так и к маркетинговой и образовательной экспертизе. Ожидаемые эффекты от проекта: сокращение времени разработки коллекции до двух недель, сокращение затрат на опытное производство в 4 раза, рост числа коллабораций и увеличение числа дизайнеров.

На такой позитивной волне победы моды на треках Форсайт флот отправился обратно в Санкт-Петербург, чтоб высадить участников, заряженных драйвом, для дальнейшей работы над проектом.