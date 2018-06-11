Форум BE IN OPEN. Почему мода это сложный феномен?!

8-9 июня на Хлебозаводе прошел Форум BE IN OPEN 2018, миссия которого была в том, чтобы объединить участников модной индустрии в единую экосистему.

«Хлебозавод» – это городское пространство на территории бывшего предприятия хлебобулочной промышленности. Сейчас на Хлебозаводе функционируют журнальный зал «Аудитория» с самой большой в России подборкой иностранных изданий, универмаг марок молодежной одежды «Хлебный», магазины «Юность», Krakatau, «Уста к устам», а также проходят выставки, концерты, фестивали, маркеты.

Форум включил не только лекции, но и мастер-классы образовательных проектов, speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также шоу-рум российских дизайнеров.

Спикерами форума в этом году стали Гульельмо Олеаро (Premiere Vision, Париж), Аня Ароновски Кронберг (Vestoj, Париж), Мо Ким и Джессика Джанг (Rare Market, Сеул), представители компаний Ulyana Sergeenko, Русмода, Topshop, L’Officiel, 12Storeez, Fashion Consulting Group и крупных модных ритейлеров – ЦУМ, Lamoda, Wildberries, Aizel, Цветной.

Самое интересное кратко и тезисно ниже:

- Руслан Гацалов из DDF рассказал об охране интеллектуальной собственности в творческой индустрии: как оформлять отношения с авторами, как охранять интеллектуальную собственность в компании, как не доводить до суда, а если довели – как быть.

- Василий Осадчий из DHL рассказал о прогнозах роста рынка трансграничной торговли на 25% к 2020 году, на примере бренда Gymshark показал как внедрение опции экспресс-доставки увеличило средний чек и общее количество заказов. ODD – глобальное приложение, которое позволяет управлять всеми доставками, диверсифицирует культуру взаимодействия с клиентом и увеличивает скорость реагирования на заказ. Через ODD сам клиент может менять варианты и время доставки, если у него неожиданно изменились обстоятельства, это сокращает время на работу с заказом со стороны брендов-ритейлеров. Опросы показали, что в случае перебоев с доставкой или плохим клиентским сервисом, люди не готовы возвращаться за покупками в этот интернет-магазин. Поэтому логистика может сильно влиять на развитие бизнеса.

- Станислава Нажмитдинова из «Штаба» рассказала какими бывают потенциальные франчайзи, как создать свою франшизу, какие документы подготовить, как контролировать бизнес и каким способом искать точки продаж в регионах для масштабирования.

- Никита Бовыкин из US Commerce Group поделился квитэссенцией своего опыта: как оценивать международные площадки, на какие метрики ориентироваться и почему креатив двигает бизнес.

Много всего интересного еще рассказывали спикеры, но Анна Лейбсак-Клейманс подвела итог своим фееричным выступлением на тему будущего моды, ее формирования на стыке индустрий.

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