Форум Beinopen 2020+20 «Моделируем будущее» пройдет в Москве

6-й Форум новой модной индустрии Beinopen состоится в Москве 1-3 июня на площадках «Хлебозавод» и «Флакон».

К участию в мероприятии приглашаются основатели брендов, ритейлеры, представители производств, стилисты и фотографы, pr- и smm-специалисты, а также студенты профильных учебных заведений. Главная задача форума – объединить креативную и производственную индустрии.

В этом году тема Beinopen звучит так: «Моделируем будущее». На этот раз событие станет площадкой для анализа состояния рынка и прогнозов его развития в ближайшие 20 лет. В рамках конференции организаторы предлагают обсудить влияние технологий на дизайн, производство, продажи и продвижение, а также поговорить о том, как модному бизнесу адаптироваться к этим изменениям. Выставка представит проекты, успешно работающие в новых реалиях. Также в программе мероприятия лекции и мастер-классы от более 80 российских и зарубежных спикеров.