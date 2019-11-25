30 ноября 2019 года состоится первое масштабное мероприятие, организованное Правительством Московской области в целях развития и реализации бизнеса индустрии моды! В городе Орехово-Зуево состоится Форум индустрии моды «Город для бизнеса. OZ FASHION WEEKEND» при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Форум соберёт на своей площадке ведущих экспертов, предпринимателей, дизайнеров, байеров, опытных поставщиков и других специалистов индустрии моды.

Сегодня для предпринимателей индустрии моды необходимо решение основных ключевых задач, связанных с производством и реализацией продукции, качеством исходных материалов, развитием бренда, повышением продаж, поиском квалифицированных специалистов и пониманием юридических аспектов.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области готово рассмотреть основные вопросы развития индустрии моды и создать возможности продвижения бизнеса для предпринимателей за пределами Москвы.

Открытие программы начнётся со вступительных слов модератора форума в лице основателя и генерального продюсера Sochi Fashion Week Папина Апрояна.

На панельной дискуссии выступят Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Карисалова Надежда Афиногеновна и Глава Орехово-Зуевского городского округа Панин Геннадий Олегович. Тема панельной дискуссии: «Индустрия моды в Московской области. Перспективы развития».

Основная цель Форума «Город для бизнеса. OZ FASHION WEEKEND»: создать условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в fashion-индустрии на территории Московский области.

Главным модным лицом выступит известный дизайнер Юлия Далакян.

Ведущие эксперты индустрии моды выступят с лекциями на мастер-классах по следующим направлениям:

1. Создание и производство одежды. Управление закупками.

Юлия Далакян, дизайнер; Елена Бугранова Президент Союза Русских Байеров –

первого сообщества fashion-ритейлеров).

2. Исследование трендов для fashion-индустрии на основе Big Data.

Андрей Кондауров, Консультант по клиентскому опыту компании «Stellar Labs».

3. Fashion-журналистика. Работа СМИ.

Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики.

4. Регистрация и продвижения бренда с нуля.

Анна Гейнеман, fashion юрист; Станислава Нажмитдинова, основатель агентства по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна.

Выставочная часть задействована следующими секциями:

- Stellar Labs

Консалтинговая IT-компания в области анализа Big Data, персонализации и оптимизации конверсий.

- ООО «Алекс-Текс»

Производство женской одежды под ТМ “ANTIGA”.

- Luiza collection

производство женской одежды. Одежда для дам с пышными формами.

- Holo Group

Специализированные разработчики под Microsoft HoleLens

- De Marse и Престиж

производство верхней женской одежды под ТМ “De-Marse” премиум класса и демократичной линии “Престиж-Р”

Место проведения: Московская область, г. Орехово-Зуево

ул. Ленина 99

Время: с 12:00 - 17:00

Регистрация на участие: https://ozfashionweekend.timepad.ru/event/1120771/