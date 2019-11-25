30 ноября 2019 года состоится первое масштабное мероприятие, организованное Правительством Московской области в целях развития и реализации бизнеса индустрии моды! В городе Орехово-Зуево состоится Форум индустрии моды «Город для бизнеса. OZ FASHION WEEKEND» при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Форум соберёт на своей площадке ведущих экспертов, предпринимателей, дизайнеров, байеров, опытных поставщиков и других специалистов индустрии моды.
Сегодня для предпринимателей индустрии моды необходимо решение основных ключевых задач, связанных с производством и реализацией продукции, качеством исходных материалов, развитием бренда, повышением продаж, поиском квалифицированных специалистов и пониманием юридических аспектов.
Министерство инвестиций и инноваций Московской области готово рассмотреть основные вопросы развития индустрии моды и создать возможности продвижения бизнеса для предпринимателей за пределами Москвы.
Открытие программы начнётся со вступительных слов модератора форума в лице основателя и генерального продюсера Sochi Fashion Week Папина Апрояна.
На панельной дискуссии выступят Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Карисалова Надежда Афиногеновна и Глава Орехово-Зуевского городского округа Панин Геннадий Олегович. Тема панельной дискуссии: «Индустрия моды в Московской области. Перспективы развития».
Основная цель Форума «Город для бизнеса. OZ FASHION WEEKEND»: создать условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в fashion-индустрии на территории Московский области.
Главным модным лицом выступит известный дизайнер Юлия Далакян.
Ведущие эксперты индустрии моды выступят с лекциями на мастер-классах по следующим направлениям:
1. Создание и производство одежды. Управление закупками.
Юлия Далакян, дизайнер; Елена Бугранова Президент Союза Русских Байеров –
первого сообщества fashion-ритейлеров).
2. Исследование трендов для fashion-индустрии на основе Big Data.
Андрей Кондауров, Консультант по клиентскому опыту компании «Stellar Labs».
3. Fashion-журналистика. Работа СМИ.
Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики.
4. Регистрация и продвижения бренда с нуля.
Анна Гейнеман, fashion юрист; Станислава Нажмитдинова, основатель агентства по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна.
Выставочная часть задействована следующими секциями:
- Stellar Labs
Консалтинговая IT-компания в области анализа Big Data, персонализации и оптимизации конверсий.
- ООО «Алекс-Текс»
Производство женской одежды под ТМ “ANTIGA”.
- Luiza collection
производство женской одежды. Одежда для дам с пышными формами.
- Holo Group
Специализированные разработчики под Microsoft HoleLens
- De Marse и Престиж
производство верхней женской одежды под ТМ “De-Marse” премиум класса и демократичной линии “Престиж-Р”
Место проведения: Московская область, г. Орехово-Зуево
ул. Ленина 99
Время: с 12:00 - 17:00
Регистрация на участие: https://ozfashionweekend.timepad.ru/event/1120771/
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