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Алексей Бобровский

Форум о парфюмерно-косметическом маркетинге "Как создать бьюти-бренд"

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  • 04 Ноября 202010:51
В рамках выставки "Интершарм" состоялся Форум о парфюмерно-косметическом маркетинге "Как создать бьюти-бренд" Среди выступивших на форуме интересными фактами о продвижении российского бренда Mixit поделилась Анна Кабанова, PR Head Mixit "Лаборатория современной косметики".    "Потребители помогают нам создавать бренд - мы с помощью инстаграма, мероприятий, розыгрышей и социальных проектов формируем ценности вместе с аудиторией, делаем с ней продукты, вовлекаем ее в жизнь MIXIT." - отметила Анна.  "Актуальные на сегодня проекты: #ямодельmixit или манифест на 2021 год. Сотрудничество с центром Насилию.Нет «SOS в один клик» С 1 июня 2020 MIXIT работает с центром «Насилию.нет»: позвонив в колл-центр MIXIT по номеру 8 (800) 550-98-70 и сказав код «Положите в мой заказ фиолетовую ленту», ты получишь инструкции, как действовать, если попала в ситуацию домашнего насилия. MIXIT с каждым днем все больше погружается в проект, расширяя работу с центром: теперь на сайте mixit.ru есть кнопка SOS Насилию.нет, и любой человек, который столкнулся с домашним насилием, может перейти в чат бот с центром «Насилию.нет» прямо с сайта. Кнопку можно найти в самом низу сайта в разделе «разное». MIXIT прорабатывает схему интеграции персонала розничной сети, ведь общение offline с потенциальными пострадавшими от домашнего насилия требует совершенно другого уровня стрессоустойчивости и действий." С 15 по 18 октября у компании была акция MIXIT против рака груди: в MIXIT состоялся прямой эфир в Instagram https://www.instagram.com/tv/CGXlKWWHhej/, лекция была подготовлена центром поддержки по вопросам рака груди «Вместе» https://vmeste-bcc.ru/contacts/. Она была посвящена самым актуальным вопросам профилактики, ранней диагностики рака молочной железы. На сайте компании прошла специальная акция «MIXIT против рака груди»: часть средств с продажи косметической продукции розового цвета будет отправлена в центр поддержки «Вместе». Он лайн трансляцию провела Чичканова Татьяна Владимировна, врач-онколог, рентгенолог, онкомаммолог, эксперт центра "Вместе" . Видео посмотрели более 41 тыс человек. В рамках встречи были освещены следующие вопросы: Рак груди: цифры и факты  Мифы о раке груди Управляемые и неуправляемые факторы риска. Группа повышенного риска – кто в нее входит и что делать? Золотой стандарт ранней диагностики. Как подготовиться к маммографии? Обучение навыкам самообследования на специальном фантоме.  
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