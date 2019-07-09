С 1 по 31 июля 2019 года проводится международный фото-конкурс «Мой город и шляпа» среди профессионалов и любителей фотографии.

Конкурсное положение:

На фотографиях обязательно должно быть изображение человека в головном уборе на фоне городских пейзажей, знаменательных мест родного города или города, которое посещали. У фотографии должно быть название.

Обязательные условия: выложить фотографию на своей странице (facebook, instagram, vkontakte) и написать хэштэг #КонкурсШАПО, а также выслать фотографии на почту hromovay@gmail.com

Фотографии будут опубликованы в соц.сетях:

1. https://www.instagram.com/chapeau_mosfur/

2. https://m.facebook.com/chapeaumosfur

3. https://vk.com/chapeaumosfur

Фотографии победителей будут также представлены на специализированном стенде в рамках Международной выставки «Chapeau 2019» с 14 по 17 августа в Гостином Дворе. А также на торжествах дня города Москвы 7 сентября в ПКиО «Сокольники», где состоится Международный парад «ШАПО – карнавал шляп».

Победители будут награждены денежным призом от организаторов выставки «Chapeau».

Главный приз – тур-поездка на 2 персоны от генерального партнера, турагенства «МАРС -ТРЕВЕЛ».

Приз от компании «Дамский Шик».