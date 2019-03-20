Фото - выставка, которая учит быть сильнее и счастливее: "12 НЕГАТИВОВ: ЖЕНСКИЕ СТРАХИ"

Продюсер выставки- Марина Вогель. Фотограф - Дмитрий Суходольский.

В выставке приняли участие одни из самых сильных и красивых женщин России: писательница Юлия Шилова, актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, актриса эротического жанра Елена Беркова, руководитель благотворительного фонда "Шаг вместе" Мила Соловьева, девушка, победившая рак, Евгения Серикова, тренер в направлении "Мама-малыш. Послеродовое восстановление" Евгения Бура, заместитель генерального директора "Мостакси" Наталия Маринич, президент ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Боровова, ведущая Дарья Шаталина, директор "Юнион Клиник" Татьяна Ситникова и другие.

В предложенных образах они рассказывают о женских страхах и путях их преодоления.

Юлия Шилова о страхе: «Мужчина, который поднял руку на женщину, его ничем нельзя оправдать. Мужчина избил меня. Мой страх был стать овощем, что я больше не смогу писать книги, я не смогу больше ничего делать...»Впервые, одна из самых сильных женщин (она занимается боксом) расскажет о избиении, увечьях и трудных этапах восстановления. Юля расскажет о том, о чем молчала несколько месяцев. Ее участие в проекте говорит нам о том, как важно бороться с насилием и избиением. Сильные женщины тоже плачут.

Эвелина Блёданс о страхе: «Мой страх - боязнь глубины. Если у вас такой же страх, как у меня, боритесь с этим, но будьте осторожны, и купайтесь в море тогда, когда рядом с вами есть еще люди, которые если что, смогут оказать вам первую помощь».

4 апреля известная актриса, телеведущая отметит свой юбилей (50 лет).

Андрей Кузнецов, психотерапевт ОН КЛИНИК, консультант выставки:

"Казалось бы, ничего нового и удивительного в том, что у всех людей есть свои страхи. Более того, страхи, несмотря на их огромное разнообразие, по большей части в основе своей сводятся к тревоге за существование, когда у человека возникает мысль: «Я - в опасности!». И в зависимости от того, что есть в жизненном опыте человека, формируется свой индивидуальный страх. Например, у одной из участниц проекта - Эвелины Бледанс, это страх глубокой воды, возникший когда она неожиданно для себя, рассчитывая стать на дно, оказалась с головой под водой.

И этот негативный опыт, сформировал страх погружения под воду, которого совершенно нет у её сына Сёмы. Реакция страха появившись впервые начинает диктовать человеку условия поведения, заставляя избегать ситуаций, в которых возникает страх. И это мешает справиться со страхом. Чтобы преодолеть его, человеку необходимо принять решение и пережить этот страх, самостоятельно выбирая условия для этого, это можно сделать в кабинете психотерапевта или в повторном воссоздании той ситуации, в которой страх возник, тем самым тренируя себя в совладании со страхом, который постепенно отступит. И тогда человек обретает свободу от страха.

Но для начала нужно признать, что этот страх есть, и героини фотовыставки сделали это. Более того, они поделились со зрителями историями преодоления своих страхов, показав тем самым тот путь, по которому могут пройти другие люди. И тогда, с опорой на этот пример, многие люди смогут сделать свой первый шаг в преодолении своих страхов, получив желанную свободу от страха. Поэтому давайте поблагодарим авторов и всех звездных участниц фотопроекта «Женские страхи» за то, что они сделали важное и полезное дело, сделали то, что поможет людям обрести здоровье и свободу от страхов!"

Светлана Щербатых, Некоммерческое партнёрство по содействию в реализации социальных программ в сфере медицины и здравоохранения "Здоровое будущее", генеральный директор: "Эта выставка поднимает очень важные вопросы нашего общества. Женщины становятся сильнее, но с ними остаются их страхи. У каждой свои. И каждая с ними справляется сама или благодаря поддержке близких и друзей. Женщина преодолев свои страхи становится счастливой, сама собой и не боится об этом говорить.Мы с удовольствием приняли участие в этом социальном проекте ведь наша организация реализует социальные, образовательные и научно-исследовательские проекты в области медицины и здравоохранения. Мы помогаем получить медицинскую помощь, юридическую и психологическую поддержку пациентам, в том числе, онкологическим больным, которые остаются один на один с болезнью и испытывают самые сильные страхи - страх смерти, потери близких, одиночества, страх за своих детей. Для нас важно принимать участие в таких социально направленных и важных проектах".

Наталия Маринич, заместитель генерального директора МОСТАКСИ: "Что такое страх? Надо ли с ним бороться и можно ли его победить? Я нашла для себя ответы на эти вопросы и готова ими поделиться. Страх – инстинкт, который помогает человеку выживать на протяжении тысячелетий. Это глубинное чувство, которое невозможно победить. Да и не нужно стремиться победить и уничтожить страх. Ведь именно страх уберегает нас от опасных для жизни и здоровья ситуаций! И с этой точки зрения – страх полезен и целесообразен, не даром слово «страхование» происходит от слова страх. Однако, как жить и все время бояться? Создать себе футляр подобно учителю Беликову и жить по принципу «как бы чего не вышло»? Согласитесь, что такой путь не очень привлекателен и лишает нашу жизнь новый открытий и новых свершений. Если ничего не делать, то без сомнения ничего и не выйдет. Для себя я нашла выход, я приняла свои страхи и договорилась с ними. Я сказала так: «Спасибо тебе мой страх! Долгое время ты уберегал и заботился обо мне! Я знаю, что тебе требуется много сил и энергии, я знаю, что ты очень устаешь, неусыпно присутствуя в моей жизни. Я очень благодарна тебе за это! Пожалуйста, оставайся со мной всегда и продолжай меня уберегать в тех ситуациях, когда моей жизни и здоровью действительно угрожает опасность. Прошу тебя, мой страх, появляться только в критические моменты, а в остальное время – пожалуйста, отдыхай и развлекайся!»

Президент ассоциации онкобольных "Здравствуй!" Ирина Боровова: "Ассоциация онкологических пациентов приняла участие в данном проекте потому, что видит важным трансляцию страхов именно известных женщин России. Ассоциация работает с женщинами, которым был поставлен диагноз онкология, в следствии чего у них появилось огромное количество страхов. И самый первый – это, конечно же, страх смерти. Следом за ним идут: страх перед тяжелым лечением, страх облысения, потери красоты, потери груди, потери социального статуса и невозможность выполнять свои материнские функции. А у молодых женщин добавляется еще и страх потери репродуктивных функций. То есть, именно болезнь рождает в женщинах огромное количество страхов, и к сожалению многие пациенты, особенно женщины не хотят об этом говорить. А говорить надо, как с больными, так и со здоровыми женщинами. В современном мире из-за большой занятости в семье и обществе женщины не успевают следить за своим здоровьем или не обращают внимание на первые признаки болезни в организме. Они не обращаются к врачу, чтоб провести профилактические осмотры, и даже когда болезнь начинает интенсивно атаковать организм, они надеются, что сами со всем справятся. В следствии чего злокачественные новообразования находят у таких женщин уже на запущенных стадиях развития болезни. Женщины погибают.

Вот для того, чтобы снизить смертность от рака мы должны вывести тему онкологических заболеваний с зоны табу! О своей болезни не нужно умалчивать, а надо говорить и писать, чтоб всем вместе искать пути к выздоровлению. Когда здоровые женщины слышат от пациентов о их беде, они гораздо серьезнее и чаще задумываются о своем здоровье. Начинают предпринимать решительные действия для его сохранения: регулярно посещать клиники, чтобы провести комплексное обследование своего организма и вести здоровый образ жизни. Я лично приняла участие в данной акции, потому что являюсь мамой большого семейства. И конечно у меня есть страхи, как и у любого нормального человека. Но самый большой страх - это быть не в состоянии помогать своим детям, своей семье. Особенно усилился этот страх, когда меня настигла болезнь. Я боялась, что умру, и мои дети останутся сиротами. Мне было жутко от осознания того, что я не смогу принимать участие в их жизни, наблюдать как они взрослеют, помогать им получать достойное образование и становиться достойными людьми этого общества. Конечно, как и любая мама, рожая ребенка я осознавала, что это не просто сам факт рождения, а забота о нем всю жизнь. Я знаю, что самый большой страх у любой матери - это страх за ее ребятишек: их здоровье, красоту, реализацию их способностей, раскрытие их талантов, их взросление и получение определенного социального статуса. Как настоящая мама, я переживаю, и боюсь именно за них, моих любимых детей.Чтобы выйти победителем этого страха нужно максимально следить за своим и их здоровьем, отдавать всю свою любовь и нежность, активно участвовать в жизни своей семьи, решая насущные проблемы. И страхи все уйдут, и не будут мешать жить полноценной жизнью".

Выставка продлится 10 дней, после чего отправится в Санкт-Петербург и по городам Европы.