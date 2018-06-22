Фотобук: Ранее неопубликованные снимки Кейт Мосс

Издательство Phaidon анонсировало выход нового альбома неопубликованных ранее фотографий юной Кейт Мосс.
В фотобуке, который увидит свет осенью этого года, можно будет найти снимки, которые раньше не демонстрировались широкой публике. На 50 фотографиях Кейт Мосс на заре своей карьеры позирует перед объективом Марио Сорренти. В качестве редактора книги выступил креативный директор W Magazine Деннис Фридман, который назвал издание коротко и емко – Kate.
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