Фотобук: Ранее неопубликованные снимки Кейт Мосс

Издательство Phaidon анонсировало выход нового альбома неопубликованных ранее фотографий юной Кейт Мосс.

В фотобуке, который увидит свет осенью этого года, можно будет найти снимки, которые раньше не демонстрировались широкой публике. На 50 фотографиях Кейт Мосс на заре своей карьеры позирует перед объективом Марио Сорренти. В качестве редактора книги выступил креативный директор W Magazine Деннис Фридман, который назвал издание коротко и емко – Kate.