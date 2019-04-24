Фотограф Алекси Любомирски призывает запретить мех

Знаменитый польский аристократ и фотограф опубликовал петицию с призывом запретить мех, перья и кожу.

Если раньше Алески Любомирски знали по классным снимкам, то теперь фотограф прославился как экоактивист. Любомирски запустил кампанию Creatives4Change, в рамках которой создал публичную петицию о запрете на использование меха, кожи и перьев. Фотограф обратился к творческим профессионалам: «Если вы знаменитый фотограф или дизайнер, у вас есть возможность влиять на целое поколение молодых креативщиков, которые смотрят на вас как на героев и хотят быть такими же, как вы». Ответ мира моды не заставил ждать, петицию подписали уже фотографы Инес и Винудх, дизайнер Диана фон Фюрстенберг, бывший фэшн-директор американского Vogue Тонн Гудман, редакция журнала InStyle и другие знаменитости и профессионалы индустрии.