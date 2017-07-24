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Артем Кузелев

Фотографии Джан Паоло Барбьери выставят в Петербурге

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  • 24 Июля 201716:01

Работы легендарного фэшн-фотографа можно будет увидеть этой осенью на выставке в Новом крыле музея «Эрарта».

Петербургский музей «Эрарта» совместно с московским Мультимедиа Арт Музеем представляет новую фотовыставку. С сентября в Новом крыле можно будет увидеть лучшие работы легендарного итальянского фэшн-фотографа Джан Паоло Барбьери. Более 40 лет это имя ассоциируется с ведущими домами моды, для которых маэстро создал лучшие рекламные кампании. Джан Паоло Барбьери также известен как автор обложки самого первого номера итальянского Vogue и как замечательный портретист, работавший со звездами первой величины. Посетить выставку можно с 1 сентября по 5 ноября 2017 года.

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