Фотографии Эрика Мадигана Хека выставили в Москве

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка американского модного фотографа.

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии» в Мультимедиа Арт Музее начала работу выставка молодого американского фотографа Эрика Мадигана Хека. Проект получил название Old Future и реализуется в сотрудничестве с журналом Harper’s Bazaar. Кураторы выставки отмечают, что в работах Хека сочетаются романтика и футуризм, естественность и постановка, ретрообразы и современная мода. Посетить экспозицию можно до 31 марта 2019 года.