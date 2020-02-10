Фотографии Хельмута Ньютона покажут в Италии

Галерея современного искусства в Турине проводит выставку работ легендарного фотографа.

С 30 января до 3 мая в Галерее современного искусства в итальянском Турине можно посетить выставку фотографий Хельмута Ньютона. Вниманию гостей предлагается 68 снимков легендарного фотографа, созданных для рекламных кампаний Thierry Mugler и Mario Valentino, а также для модных журналов. Выставка посвящена столетию со дня рождения Ньютона.