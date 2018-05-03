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Артем Кузелев

Фотографии Хлое Севиньи и Ханны Габи Одиль для новой книги

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  • 03 Мая 201813:17
Сюжеты: Chloe Sevigny

Нью-йоркский фотограф Брианна Капоцци исследует женственность в своем фотоальбоме Well Behaved Women.

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  • Кадры из альбома Well Behaved Women

На днях в издательстве IDEA Books выходит новый фотобук нью-йоркского фотографа Брианны Капоцци. В своей книге  Well Behaved Women она задается вопросом, что значит, быть женщиной, и пытается ответить на него через фотографии. Капоцци работала с одними из самых ярких и сильных женщин модной индустрии и шоу-бизнеса, среди которых Хлое Севиньи, Ханна Габи Одиль и Наташа Войнович. Большинство снимков выдержаны в фирменной сюрреалистичной манере фотографа, но здесь представлены и очень живые, естественные кадры, сделанные между делом.

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