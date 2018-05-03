Фотографии Хлое Севиньи и Ханны Габи Одиль для новой книги

Нью-йоркский фотограф Брианна Капоцци исследует женственность в своем фотоальбоме Well Behaved Women.

1 / 10 Кадры из альбома Well Behaved Women



















На днях в издательстве IDEA Books выходит новый фотобук нью-йоркского фотографа Брианны Капоцци. В своей книге Well Behaved Women она задается вопросом, что значит, быть женщиной, и пытается ответить на него через фотографии. Капоцци работала с одними из самых ярких и сильных женщин модной индустрии и шоу-бизнеса, среди которых Хлое Севиньи, Ханна Габи Одиль и Наташа Войнович. Большинство снимков выдержаны в фирменной сюрреалистичной манере фотографа, но здесь представлены и очень живые, естественные кадры, сделанные между делом.