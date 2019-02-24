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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (268)
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Артем Кузелев

Фотографии Карла Лагерфельда выставили в Цюрихе

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  • 24 Февраля 201911:50
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Швейцарская галерея Gmurzynska представила ретроспективную выставку фотографий умершего на днях дизайнера.

Ушедший из жизни 19 февраля Карл Лагерфельд был известен не только как дизайнер, но и как талантливый фотограф. В его честь кураторы галереи Gmurzynska в Цюрихе подготовили ретроспективную выставку, которая получила название Homage To Karl Lagerfeld; 22 Years of Exhibitions. Здесь можно увидеть 50 работ Лагерфельда в разных жанрах: от коммерческих проектов до портретных снимков.

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