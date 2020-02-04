Фотографии Кевина Эбоша покажут в Москве

Чтобы открыть свою выставку на Арт-форуме ярмарки Art Russia, в Москву приедет звездный фотограф Кевин Эбош.

Ирландский концептуальный художник Кевин Эбош стал известен фотографиями, скульптурами, инсталляциями, работами в сфере искусственного интеллекта, блокчейна и кино. Помните знаменитую на весь мир фотографию картофеля, проданную за миллион евро? Ее снял именно он!

Кроме того, Кевин Эбош известен как автор фотопортретов самых влиятельных предпринимателей и голливудских знаменитостей. В числе его клиентов Джонни Депп, Дастин Хоффман, Зак Симс, Эбоша Малал и другие звезды. Все о взаимосвязи искусства и искусственного интеллекта Кевин Эбош расскажет 21 февраля в московском Гостином дворе, на открытии своей выставки.