Фотографии Паоло Роверси выставили в Нью-Йорке

В день святого Валентина в галерее Pace/MacGill открылась выставка итальянского фэшн-фотографа.

Нью-йоркская галерея Pace/MacGill представила ретроспективную выставку итальянского фотографа Паоло Роверси. Проект Paolo Roversi: Doubts («Паоло Роверси: сомнения») рассказывает о творчестве Роверси последних 20 лет, в период его активного сотрудничества с такими авторитетными изданиями, как Vogue, i-D, W Magazine, AnOther Magazine и другими. Увидеть работы фотографа можно будет до 23 марта.