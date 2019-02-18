Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Фотографии Паоло Роверси выставили в Нью-Йорке

  • 110
  • 0
  • 18 Февраля 201911:10

В день святого Валентина в галерее Pace/MacGill открылась выставка итальянского фэшн-фотографа.

Нью-йоркская галерея Pace/MacGill представила ретроспективную выставку итальянского фотографа Паоло Роверси. Проект Paolo Roversi: Doubts («Паоло Роверси: сомнения») рассказывает о творчестве Роверси последних 20 лет, в период его активного сотрудничества с такими авторитетными изданиями, как Vogue, i-D, W Magazine, AnOther Magazine и другими. Увидеть работы фотографа можно будет до 23 марта.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru