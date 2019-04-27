Фотографии Владимира Сычева выставят в ГУМе

На 3-й линии ГУМа открылась выставка советского фотографа, работавшего с Vogue, Life, Paris Match и другими мировыми изданиями.

Имя Владимира Сычева в России знает не каждый. Однако тем, кто хорошо знаком с модной фотографией, оно не покажется неизвестным. Сычев более 40 лет работал за границей и много снимал для европейских Vogue. Сейчас работы фотографа выставлены в магазине «Секция» на 3-й линии московского ГУМа под общим названием «Вечное-сиюминутное». Выставка получилась масштабной и представляет посетителям как журнальные съемки Владимира Сычева разных лет, так и портреты знаменитостей. Увидеть все можно до 19 мая.