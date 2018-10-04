Фотография на iPhone XS и iPhone XS Max

Кирилл Скобелев был приглашен в Академию re:Store как спикер неспроста. Еще до начала блогерской деятельности Кирилл успел реализовать себя в качестве профессионального фотографа и видео-блогера, поэтому, как никто другой, знаком со спецификой работы на разных устройствах. Его фотографический опыт отличают коммерческие проекты для крупных международных компаний, таких как Google, IKEA, Газпром и другие. Стоит отметить, что главным атрибутом создания фотоконтента в Instagram для Кирилла является именно iPhone, возможности камеры которого способны заменить профессиональную технику.

Лекция, прошедшая в минувшую пятницу, стала особенно актуальной, так как уже в первый день продаж нового смартфона, слушатели получили уникальную возможность узнать о секретах мобильной съемки на новую модель iPhone XS. Дело в том, что за 72 часа до старта продаж Кирилл Скобелев получил iPhone XS на тестирование и за это время успел ознакомиться с основными отличиями нового гаджета, о которых с радостью поделился с участниками лекции.

Кирилл отметил особые возможности камеры нового iPhone XS, подчеркнув характерные отличия от предыдущих моделей. Стоит отметить, что теперь по умолчанию камера снимает в режиме Smart HDR, обеспечивая более точную цветопередачу и четкость картинки. Зачастую, желание запечатлеть красивый закат, так и остается несбыточной мечтой, так как цвета на экране явно отличаются от тех, которые мы видим в реальной жизни. С новым iPhone XS эта проблема осталась позади, ведь камера создает великолепные снимки, сохраняя градиентные тона.

Что касается портретной съемки, теперь стало возможным менять глубину резкости, устанавливая значение диафрагмы при постобработке. Важно то, что, настроив уровень размытия фона и немного поэкспериментировав со стандартными фильтрами, можно получить первоклассные фотографии, которые по качеству не будут уступать снимкам с профессиональной фотоаппаратуры. Угол съемки в новой модели стал чуть шире, что позволяет сделать более содержательный и насыщенный кадр.

Также Кирилл упомянул о встроенных фильтрах, с помощью которых можно с легкостью усовершенствовать снимок, придав ему характерную эффектность. Для более эффективной и удобной фотосъемки Кирилл посоветовал воспользоваться программой Adobe Lightroom, которая является бесплатным приложением с мощными и простыми в использовании инструментами для съемки, обработки и публикации фотографий.

Казалось бы, на сегодняшний день все современные флагманы снимают уже почти одинаково хорошо. Но Apple снова продемонстрировал новейшую, непревзойденную камеру, которая выведет уровень мобильной съемки на новую, абсолютную высоту.