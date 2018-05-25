Фотоистория о футбольном фристайле. Дворовый футбол

Любой вид спорта - это свой маленький мир, особенности которого очень трудно уловить с помощью камеры. Когда перед фотографом стоит задача запечатлеть спортсменов во время матча, ему буквально необходимо оказаться в нужное время в нужном месте, ведь каждый момент уникален и второго шанса не будет.

Участники мастер-класса Дениса Клеро смогут узнать, как с помощью камеры iPhone уловить особенные моменты и получить захватывающую картинку, передающую напряжение момента и окружающую его атмосферу.

Денис Клеро (@denisklero) — один из лучших фотографов экстремальных видов спорта в России и СНГ, с 2007 года - участник команды “Red Bull Russia”, победитель конкурса Nikon «Я – в центре изображения», единственный фотограф из России, победивший в конкурсе Red Illume 2016 в номинации «Крупный план». Денис занялся фотографией в поисках необычных снимков, будучи web-дизайнером. Однако вскоре фотография стала его главным увлечением и делом жизни. Сегодня он снимает различные спортивные и экстремальные мероприятия по всему миру, совершенствуя свои навыки в Action съемке. Апогеем своих путешествий Денис считает base-jump проект на Эвересте, съемки которого успешно осуществил.

Программа мастер-класса:

1. Портреты атлета: уличный и студийный.

2. Постановочный лайфстайл.

3. Action съемка на автомате и в ручном режиме: дневной с короткой выдержкой, дневной с длинной выдержкой, ночной.

4. Создание раскадровок.

5. Как одеваться атлету на съёмку.

6. Кадрирование на споте и на посте.

7. Обработка фото после съёмки.

Черпай много полезной информации об экстремальных съемках в статьях, которые скоро появятся в блоге re:Store (http://re-store.ru/blog/) и на сайте Red Bull (http://redbull.com/). А если ты любишь футбол и уже имеешь навыки создания крутых снимков на iPhone, тогда делись своими фото и видео с футбольных матчей с нами. Выкладывай свои работы в собственных социальных сетях (ВК, Instagram) и не забывай добавлять хештеги #njrs5_restore и #поймаймомент. Лучшие фото и видео будут отобраны кураторами конкурса Игорем Олейником и Денисом Клеро и размещены в нашей встрече Neymar Jr's Five (http://vk.com/neymarfinal) и официальном сообществе Red Bull (http://vk.com/redbull). Две лучших работы, выбранные кураторами, получат ценные призы от re:Store.

Прием работ с 25 апреля по 15 июня 2018 года, победители будут объявлены 21 июня.

Дата и время проведения лекции: 1 июня 2018 года, 19:00.

Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy/