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Артем Кузелев

Фотоистория Dries Van Noten в двух томах

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  • 06 Сентября 201716:32
Сюжеты: Dries Van Noten

Бельгийская марка анонсировала выход двухтомного фотобука, посвященного юбилейной коллекции.

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  • Материалы из фотокниги Dries Van Noten

Бренд Dries Van Noten готовит к выходу двухтомный фотоальбом, посвященный юбилейной коллекции. В марте этого года дизайнер Дрис Ван Нотен уже в сотый раз представил новые модели! Двухтомник составят более двух тысяч фотографий, сделанных в разное время во время шоу и за кулисами показов. Все снимки будут снабжены детальными описаниями коллекций.

В России приобрести книгу можно будет с 1 октября в московском ЦУМе. Предварительная цена за оба тома составляет 90 долларов.

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