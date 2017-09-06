Фотоистория Dries Van Noten в двух томах

Бельгийская марка анонсировала выход двухтомного фотобука, посвященного юбилейной коллекции.

1 / 8 Материалы из фотокниги Dries Van Noten















Бренд Dries Van Noten готовит к выходу двухтомный фотоальбом, посвященный юбилейной коллекции. В марте этого года дизайнер Дрис Ван Нотен уже в сотый раз представил новые модели! Двухтомник составят более двух тысяч фотографий, сделанных в разное время во время шоу и за кулисами показов. Все снимки будут снабжены детальными описаниями коллекций.

В России приобрести книгу можно будет с 1 октября в московском ЦУМе. Предварительная цена за оба тома составляет 90 долларов.