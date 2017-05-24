Фотоистория от мастерской этичной моды Aliz Arin и керамиста Евгении Деминой

Живые, фарфоровые и вышитые бутоны, колосья, лепестки соседствуют друг с другом на муаровом шелке и кашемире сливочного оттенка под вышитыми строками Шекспира из комедии "Сон в летнюю ночь".

Одежда - Aliz Arin. Керамика - Евгения Демина. Фото - Светлана Потулова.