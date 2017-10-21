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Фотоистория Sonnet 24. Artisans от мастерской этичной моды Aliz Arin

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  • 21 Октября 201716:17

За вдохновением для создания Sonnet 24. Artisans мы обратились к романтичному образу художественных мастерских - к особой атмосфере, царящей во время создания рукотворных произведений. 
На фотографиях художник-монументалист София Киевская в своей мастерской.
Особенностью бренда, проходящей красной нитью, является вышивка. На платье-фартуке выполнена ручная авторская вышивка.

Инстаграм мастерской Aliz Arin 

Фото - Светлана Потулова

 

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