Фотоистория Sonnet 24. Artisans от мастерской этичной моды Aliz Arin

За вдохновением для создания Sonnet 24. Artisans мы обратились к романтичному образу художественных мастерских - к особой атмосфере, царящей во время создания рукотворных произведений.
На фотографиях художник-монументалист София Киевская в своей мастерской.
Особенностью бренда, проходящей красной нитью, является вышивка. На платье-фартуке выполнена ручная авторская вышивка.
Инстаграм мастерской Aliz Arin
Фото - Светлана Потулова
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