Фотоистория Sonnet 24. Artisans от мастерской этичной моды Aliz Arin

За вдохновением для создания Sonnet 24. Artisans мы обратились к романтичному образу художественных мастерских - к особой атмосфере, царящей во время создания рукотворных произведений.

На фотографиях художник-монументалист София Киевская в своей мастерской.

Особенностью бренда, проходящей красной нитью, является вышивка. На платье-фартуке выполнена ручная авторская вышивка.

Инстаграм мастерской Aliz Arin

Фото - Светлана Потулова