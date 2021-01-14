Исследовательская служба «Среда» проводит фотоконкурс «Внутренний свет 75+», посвященный светлой старости. Организаторы приглашают взглянуть на пожилых людей рядом с нами — тех, кто видел время и не боится его. Кто эти герои, какие они и какие мы, когда встречаемся с ними? Для участия нужно прислать фотографию героя в возрасте 75+ и заполнить небольшую сопроводительную анкету. Конкурсанты могут определить свои работы в три номинации на выбор: «Фотопрофессионалы», «Фотолюбители» и «Хомопрофессионалы» (те, чья профессия напрямую связана с людьми).

“Где-то в районе 75 лет и старше ты начинаешь видеть себя честно. Это время определенной хрупкости, возраст, когда можно позволить себе быть другим. До того можно спастись социальными ролями, а после 75-ти лет видна душа”, — рассказывает руководитель проекта Алина Багрина. Параллельно с конкурсом проводится арт-исследование, главная задача которого понять, как и каким фотореспонденты видят внутренний свет.

Все фотографии оценивают члены жюри — деятели науки и искусства: актеры, журналисты, музыканты, религиоведы. Еженедельно они выбирают по одному победителю в каждой категории. Фотографии уже оценили директор «Русс Пресс Фото» Василий Прудников, директор “Русс Пресс Фото”, фотограф Ольга Папина, телеведущая Тутта Ларсен, актриса Дарья Носик, оперный певец Владимир Потанский, Народный артист РФ Александр Филиппенко, фотограф-документалист Дамир Файзулин, специальный фотокорреспондент Риа-новости Екатерина Чеснокова, Виктория и Антон Макарские и др.

По итогам конкурса авторы 10 лучших работ за весь срок проведения получат сертификаты и денежные призы. Лучшие 75 фотографий войдут в экспозицию и альбом, который будет подарен 75 финалистам.

Участие в конкурсе «Внутренний свет 75+» даст возможность:

- Поделиться светом близкого человека

- Стать участником выставки и опубликовать работу в фотоальбоме

- Получить признание профессионалов

- Помочь провести исследование и приблизиться к пониманию внутреннего света

- Получить денежную премию

Фотоконкурс «Внутренний свет 75+» продлится до 15 мая 2021 года.

http://sreda.org/contests/vnutrennij-svet-75-plus