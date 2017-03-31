Фотопроект Брюса Вебера для Holiday Magazine. Весна, 2017

Новый номер журнала Holiday продемонстрировал возрождающийся тренд на масштабные фотосессии.
Массовые фотопроекты были особенно популярны в модной индустрии в конце 1980 – начале 1990-х годов. Сегодня тенденция возрождается и весенние номера многих изданий – яркое тому подтверждение. Одним из них стал свежий выпуск журнала Holiday,в котором можно обнаружить масштабную фотосессию Брюса Вебера. В съемках проекта Go West Young Man приняло участие около десяти моделей, а также люди не связанные с модной индустрией. Получилось впечатляюще.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.