Фотопроект Джампаоло Сгура для Vogue Germany. Август, 2017

Знаменитый фотограф создал для нового номера Vogue яркую фотосессию с участием четырех топовых моделей.

1 / 32 Vogue Germany. Август, 2017































































Редакция германского Vogue приглашает проститься с летом на яркой и позитивной ноте. Августовский номер журнала стал карт-бланшем для знаменитого фэшн-фотографа Джампаоло Сгура. Итальянец создал для выпуска классную фотосессию с участием Анны Кливленд, Биргит Кос, Ясмин Вейналдум и Джулии Маенза. На некоторых кадрах угадываются иконические образы модной фотографии.