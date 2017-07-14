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Артем Кузелев

Фотопроект Джампаоло Сгура для Vogue Germany. Август, 2017

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  • 14 Июля 201723:17
Сюжеты: Vogue

Знаменитый фотограф создал для нового номера Vogue яркую фотосессию с участием четырех топовых моделей.

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  • Vogue Germany. Август, 2017

Редакция германского Vogue приглашает проститься с летом на яркой и позитивной ноте. Августовский номер журнала стал карт-бланшем для знаменитого фэшн-фотографа Джампаоло Сгура. Итальянец создал для выпуска классную фотосессию с участием Анны Кливленд, Биргит Кос, Ясмин Вейналдум и Джулии Маенза. На некоторых кадрах угадываются иконические образы модной фотографии.

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