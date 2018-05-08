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Артем Кузелев

Фоторепортаж: Гости Met Gala 2018

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  • 08 Мая 201817:55
Сюжеты: Met Gala

Главная вечеринка года состоялась в Нью-Йорке вчера вечером. Традиционно Met Gala удивил роскошными и необычными образами гостей.

В этом году тема знаменитого бала в Метрополитен-музее Нью-Йорка звучала как «Божественные тела: Мода и католическое воображение» (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination). Мероприятие, как и выставка, которую оно открыло, было посвящено взаимосвязи модной индустрии, творчества и католицизма. Большинство гостей бала постарались поддержать тему и подобрать себе провокационные образы в соответствующем духе.

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