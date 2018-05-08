Фоторепортаж: Гости Met Gala 2018

Главная вечеринка года состоялась в Нью-Йорке вчера вечером. Традиционно Met Gala удивил роскошными и необычными образами гостей.
В этом году тема знаменитого бала в Метрополитен-музее Нью-Йорка звучала как «Божественные тела: Мода и католическое воображение» (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination). Мероприятие, как и выставка, которую оно открыло, было посвящено взаимосвязи модной индустрии, творчества и католицизма. Большинство гостей бала постарались поддержать тему и подобрать себе провокационные образы в соответствующем духе.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.