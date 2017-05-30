Фотосессия Эди Слимана для Vogue Paris. Июнь-июль, 2017

Поселившийся в Калифорнии дизайнер и фотограф вернулся в Европу, чтобы создать для летнего номера Vogue съемку у бассейна.

1 / 10 Vogue Paris. Июнь-июль, 2017



















Оставив на время дизайнерскую карьеру, Эди Слиман продолжает работать в качестве фотографа. Для сдвоенного летнего номера парижского Vogue этот бельгиец снял очень стильную фотосессию у бассейна. Героинями съемки стали модели Кара Тейлор и Биргит Кос. Яркое солнце, стильные купальники и аксессуары из актуальных коллекций прилагаются.