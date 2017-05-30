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Артем Кузелев

Фотосессия Эди Слимана для Vogue Paris. Июнь-июль, 2017

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  • 30 Мая 201708:38
Сюжеты: Vogue, Hedi Slimane (Эди Слиман)

Поселившийся в Калифорнии дизайнер и фотограф вернулся в Европу, чтобы создать для летнего номера Vogue съемку у бассейна.

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  • Vogue Paris. Июнь-июль, 2017

Оставив на время дизайнерскую карьеру, Эди Слиман продолжает работать в качестве фотографа. Для сдвоенного летнего номера парижского Vogue этот бельгиец снял очень стильную фотосессию у бассейна. Героинями съемки стали модели Кара Тейлор и Биргит Кос. Яркое солнце, стильные купальники и аксессуары из актуальных коллекций прилагаются.

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