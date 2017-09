Фотовыставка о британском образе жизни

Марка Burberry анонсировала выставку работ классиков фотографии, посвященных Британии и британскому стилю жизни.

В разгар Недели моды в Лондоне, 18 сентября в Old Sessions House откроется выставка Here We Are. Проект реализован при поддержке дома моды Burberry и будет работать две недели, до 1 октября этого года. Экспозицию составило более 200 работ более 30 знаковых фотографов-документалистов. Здесь можно будет увидеть ранее не выставлявшиеся фотографии Ширли Бейкер и Кена Рассела, кадры Белгравии 1979 года Карен Кнорр, работы Чарли Филлипса, а также портреты Брайана Гриффина. В рамках выставки также пройдет специальная презентация Аласдера Маклеллана, постоянного партнера Burberry. Куратором проекта стал сам креативный директор бренда Кристофер Бейли.