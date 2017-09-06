Вход
ADV
Интересно
BURBERRY (177)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Фотовыставка о британском образе жизни

  • 78
  • 0
  • 06 Сентября 201714:11
Сюжеты: BURBERRY

Марка Burberry анонсировала выставку работ классиков фотографии, посвященных Британии и британскому стилю жизни.

В разгар Недели моды в Лондоне, 18 сентября в Old Sessions House откроется выставка Here We Are. Проект реализован при поддержке дома моды Burberry и будет работать две недели, до 1 октября этого года. Экспозицию составило более 200 работ более 30 знаковых фотографов-документалистов. Здесь можно будет увидеть ранее не выставлявшиеся фотографии Ширли Бейкер и Кена Рассела, кадры Белгравии 1979 года Карен Кнорр, работы Чарли Филлипса, а также портреты Брайана Гриффина. В рамках выставки также пройдет специальная презентация Аласдера Маклеллана, постоянного партнера Burberry. Куратором проекта стал сам креативный директор бренда Кристофер Бейли.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru