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Артем Кузелев

Франция откажется от уничтожения нераспроданных вещей

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  • 20 Мая 201920:35

Правительство страны работает над законопроектом о запрете ликвидировать излишки производства модной индустрии.

Члены французского правительства разрабатывают новый закон, который должен способствовать регулированию производства в модной индустрии. Предполагается, что законопроект запретит люксовым брендам сжигать нераспроданную продукцию. Госсекретарь при министре комплексных экологических преобразований Франции Брюн Пуарсон подчеркнул, что так отрасль поддержит тренд на минимизацию влияния на окружающую среду. Инициативу уже поддержал глава холдинга Kering Франсуа-Анри Пино.

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