Французская компания NAOS с космическим размахом открыла филиал в России

24 апреля 2019 года в уникальном пространстве на высоте 332 метра французская компания NAOS устроила грандиозное мероприятие, посвященное торжественному открытию филиала, объединяющего косметологические марки Bioderma и Institut Esthederm. Гостями вечера стали: Елена Крыгина, Анжелика Тиманина, Урсула Ким, Екатерина Кабак, Екатерина Одинцова, Карина Андоленко, Алиса Гребенщикова, Ясмина Муратович, Кристина Шаповалова, Ольга Ушакова, Константин Гайдай, Ксения Суркова, Катрин Асси, Сергей Теплов, Анна Звижинская, Яна Валенсия и многие другие.

NAOS — это цельная система с инновационным видением и вдохновляющим подходом, цель которой изменить косметическую индустрию. Именно этот нестандартный подход и лег в основу мероприятия. Динамичная шоу – программа и иммерсивный спектакль создали незабываемую атмосферу вечера.

Оценить и протестировать продукты можно было в специальных зонах, которые функционировали на протяжении всего мероприятия. Для гостей были доступны аптечный корнер с кабинетом дерматолога, спа-зона с процедурами на продуктах Institut Esthederm, а также зона с визажистами Krygina Team, во главе с Еленой Крыгиной, звездным визажистом и стилистом.

Генеральный директор российского представительства Лейли Кулеман и директор по международному развитию Софи Годфруа поделились с гостями стратегией развития и ключевыми планами компании NAOS в России.

В рамках мероприятия компания NAOS представила российского амбассадора по эко-биологии Адэль Мифтахову. Петрофизик по образованию, автор книги «Нормально о косметике» Адэль не просто тестирует новинки, но и рассказывает об ингредиентах и объясняет их действие с химической точки зрения. В рамках сотрудничества Адэль будет транслировать инновационную практику NAOS, основанную на бережном отношении к коже, человеку и окружающей среде. Основной принцип – это отношение к коже как к отдельной экосистеме, которая постоянно эволюционирует и находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой. Профилактика и укрепление природных механизмов вместо систематического лечения симптомов – ключевой подход компании NAOS.

Специальным событием стал public talk, в котором приняли участие практикующие врачи – дерматологи с многолетнем стажем работы: Давид Саркисов, Игорь Патрин и Каролина Бондаренко.

Название NAOS происходит от имени звезды, которая однажды станет самой яркой на небе. Ее образ читается во всем, четырехконечная звезда символизирует главные ценности компании и смелость изменить мир. Именно поэтому после захода солнца астроном предложил всем гостям с помощью телескопов прочитать звездную карту неба и найти ту самую звезду.

О компании

Всего под крылом NAOS находятся три бренда: Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur. В сумме это более 80 патентов. Каждый из брендов следует принципам экобиологии, то есть строго соблюдает определенные правила при разработке продуктов. Например, используют только активные вещества без посторонних примесей и соединений.

Дерматологическая лаборатория Bioderma известна с 70-х годов 20 века благодаря своему подходу, который ставит биологию на службу дерматологии. Сегодня у марки восемь линеек для людей с разными проблемами и потребностями: от обезвоженности и чувствительности до атопического дерматита и акне.

Продукты Bioderma сформулированы по принципу биологического миметизма, то есть подражания природным механизмам, протекающим в коже. Это оптимальный способ устранения причин и последствий дерматологических проблем с учетом типа и состояния кожи.

Institut Esthederm — это косметологическая марка с фокусом на синхронный домашний и салонный уходы, созданная в 1978 году. Она также относится к коже с позиций экобиологии. Это значит, что продукты бренда не только решают проблемы с кожей здесь и сейчас, но и помогают закрепить результат благодаря восстановлению собственного потенциала кожи и поддержанию ее ресурсов на протяжении всей жизни.

Первым и главным достижением марки стала разработка первых солнцезащитных средств. Ее специалисты сфокусировали внимание на взаимодействии кожи и солнца и впервые сделали его не только приятным, но и безопасным.

Сегодня у бренда более 16 линеек, в состав которых входят активные компоненты контролируемого происхождения. Это продукты по уходу за лицом и телом. Плюс линейка профессионального ухода для салонного использования.

Третий бренд NAOS, Etat Pur, только готовится к запуску на российском рынке. Это система персонализированного ухода на основе бустеров, где каждый продукт решает конкретную задачу.

Средства брендов Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur производятся на собственных заводах NAOS в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции.